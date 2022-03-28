Kalp krizi geçiren ünlü hakem Ovidiu Hategan acil ameliyata alındı
FIFA kokartlı Rumen hakem Ovidiu Hategan geçirdiği kalp krizinin ardından acil ameliyata alındı. Asıl mesleği doktor olan Hategan, semptomları hissettikten sonra hastaneye kendi gitti.
FIFA kokartlı Rumen hakem Ovidiu Hategan kalp krizi geçirdi.
Romanya'dan Prosport'un haberine göre, Suudi Arabistan'da maç yönettikten sonra ülkesine dönen Hategan, lig ve Avrupa kupaları maçlarına hazırlanıyordu.
Antrenman sırasında göğsünde bir ağrı hisseden Hategan, semptomları fark ettikten sonra arabasına bindi ve hastaneye gitti.
Timişoara'da bir hastanede acil ameliyata alınan, asıl mesleği doktorluk olan 41 yaşındaki hakemin kalp damarlarından birinde tıkanıklık olduğu ve stent takıldığı belirtildi. Rumen hakemin son durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Ovidiu Hategan bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta görev yaptı.
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