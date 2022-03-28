Kalp krizi geçiren ünlü hakem Ovidiu Hategan acil ameliyata alındı

28 Mart 2022 Pazartesi, 15:23

FIFA kokartlı Rumen hakem Ovidiu Hategan kalp krizi geçirdi.

Romanya'dan Prosport'un haberine göre, Suudi Arabistan'da maç yönettikten sonra ülkesine dönen Hategan, lig ve Avrupa kupaları maçlarına hazırlanıyordu.

Antrenman sırasında göğsünde bir ağrı hisseden Hategan, semptomları fark ettikten sonra arabasına bindi ve hastaneye gitti.

Timişoara'da bir hastanede acil ameliyata alınan, asıl mesleği doktorluk olan 41 yaşındaki hakemin kalp damarlarından birinde tıkanıklık olduğu ve stent takıldığı belirtildi. Rumen hakemin son durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Ovidiu Hategan bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta görev yaptı.