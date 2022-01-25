Kamerun: Afrika Uluslar Kupası’ndaki izdihamda ‘altı kişi öldü’

25 Ocak 2022 Salı, 06:49

Reuters Covid önlemleri nedeniyle stada alınan izleyici sayısı kısıtlanmıştı

Kamerun'daki Afrika Uluslar Kupası maçında çıkan bir izdihamda altı kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı aktarılıyor.

Bölgeden gelen videolar başkent Yaounde'de bulunan Paul Biya stadına girmek isteyen çok sayıda kişi nedeniyle izdiham oluştuğunu gösteriyor.

AP ajansına konuşan Kamerun'un merkez bölgesi valisi Naseri Paul Biya, ölü sayısının artabileceğini belirtiyor.

Bir diğer ajans haberinde ise izdiham nedeniyle bilincini kaybeden çocuklar olduğunu aktarıyor.

Covid önlemleri nedeniyle 60 bin kişilik stadyum yüzde 80 kapasite ile açılmıştı.

Yetkililer 50 bin kişinin tribünlere girmeye çalıştığını belirtiyor.

Kamu yayıncısı CRTV'ye göre izdihamda en az altı kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Maç için tribünde olan BBC Africa Prodüktörü Nick Cavell, stadyum içindekilerin dışardaki izdihamı fark etmediğini, tribündekilerin sosyal medya üzerinden haberdar olduğunu aktarıy

Cavell, stadyum dışında yerlerin döküntüler ve sahipsiz ayakkabılarla dolu olduğunu da ekliyor.

AP'ye konuşan hemşire Olinga Prudence, bazı yaralıların "çok kötü durumda olduğunu" belirtiyor.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ise olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kamerun ile Komor Adaları arasındaki son 16 maçı ise bu izdihama rağmen oynandı.

Ev sahibi ekip maçı 2-1 kazandı.