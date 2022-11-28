Kamerun ile Sırbistan yenişemedi! Kamerun 3 - 3 Sırbistan

28 Kasım 2022 Pazartesi, 15:19

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Kamerun, 3-1 geriye düştüğü maçta Sırbistan'la 3-3 berabere kaldı.

Al Janoub Stadyumu'nda, Birleşik Arap Emirlikleri hakemi Mohammed Abdulla Hassan'ın yönettiği mücadelede Kamerun, 29'uncu dakikada Jean-Charles Castelletto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sırbistan ise 45+1'de Strahinja Pavlovic, 45+3'te Sergej Milinkovic-Savic ve 53'üncü dakikada Aleksandar Mitrovic ile 3-1'lik üstünlük sağladı. İkinci yarı baskısını artıran Kamerun, 64'üncü dakikada Vincent Aboubakar ve 66'ncı dakikada Maxim Choupo-Moting'in golleriyle skorda dengeyi yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım da gruptaki ilk puanlarını aldılar. (3-3)

Bu arada Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Kevin N'Koudou da yedek çıktığı maçın 81'inci dakikasında Bryan Mbeumo'nun yerine oyuna dahil oldu.

G Grubu'nda 2 Aralık tarihinde oynanacak son maçlarda Kamerun ile Brezilya, Sırbistan ile de İsviçre karşı karşıya gelecek.



