Kamerun ile Sırbistan yenişemedi! Kamerun 3 - 3 Sırbistan
2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Kamerun ile Sırbistan 3-3 berabere kaldı.
2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Kamerun, 3-1 geriye düştüğü maçta Sırbistan'la 3-3 berabere kaldı.
Al Janoub Stadyumu'nda, Birleşik Arap Emirlikleri hakemi Mohammed Abdulla Hassan'ın yönettiği mücadelede Kamerun, 29'uncu dakikada Jean-Charles Castelletto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sırbistan ise 45+1'de Strahinja Pavlovic, 45+3'te Sergej Milinkovic-Savic ve 53'üncü dakikada Aleksandar Mitrovic ile 3-1'lik üstünlük sağladı. İkinci yarı baskısını artıran Kamerun, 64'üncü dakikada Vincent Aboubakar ve 66'ncı dakikada Maxim Choupo-Moting'in golleriyle skorda dengeyi yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım da gruptaki ilk puanlarını aldılar. (3-3)
Bu arada Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Kevin N'Koudou da yedek çıktığı maçın 81'inci dakikasında Bryan Mbeumo'nun yerine oyuna dahil oldu.
G Grubu'nda 2 Aralık tarihinde oynanacak son maçlarda Kamerun ile Brezilya, Sırbistan ile de İsviçre karşı karşıya gelecek.
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