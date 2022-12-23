Kamerunlu futbolcu Andre Onana'dan milli takıma veda kararı
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda teknik direktör Rigobert Song ile yaşadığı tartışma nedeniyle milli takım kampından ayrılan kaleci Andre Onana, Kamerun formasını artık giymeyeceğini açıkaldı.
2022 FIFA Dünya Kupası sırasında teknik direktör Rigobert Song ile tartışarak kamptan ayrılan Kamerunlu kaleci Andre Onana, milli takımı bıraktığını duyurdu.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan 26 yaşındaki Onana, "Kamerun Milli Takımı ile hikayem sona erdi. Oyuncular gelir ve gider, isimler geçicidir ama Kamerun herhangi bir kişi veya oyuncudan önce gelir. Kamerun sevgisi ebedidir. Ayrıca milli takıma ve zor zamanlarda dahi bizi her zaman destekleyen halkımıza sevgim sonsuzdur. Hislerim asla değişmeyecek" ifadelerini kullandı.
Fotoğraf: Andre Onana (solda) ve Rigobert Song (sağda)
DÜNYA KUPASI'NDA KAMPI TEK ETMİŞTİ
Onana, İsviçre'ye 1-0 yenildikleri G Grubu ilk maçında 90 dakika forma giymişti. Bu karşılaşmadan sonra Onana'nın teknik direktör Song ile oyun tarzı konusunda anlaşmazlık yaşadığı basına yansımıştı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından 26 yaşındaki oyuncu kampı terk etmişti. Song, kalan maçlarda kaleyi Devis Epassy'ye emanet etmişti.
Barcelona altyapısında yetişen ve Ajax'ta gösterdiği performansın ardından bu yıl Inter'e transfer olan Onana, milli takımda 34 maça çıkmıştı.
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