Kamp kadrosu belli oldu: Beşiktaş'a Jonas Svensson'dan kötü haber!

Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turunda perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor mücadelesinin kamp kadrosunu duyurdu. Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada Trabzonspor maçında sakatlanan Norveçli futbolcu Jonas Svensson'un son durumu paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 16:21
Kamp kadrosu belli oldu: Beşiktaş'a Jonas Svensson'dan kötü haber!
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Antalyaspor maçının kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlıların yaptığı kadro açıklamasında, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan Jonas Svensson'un durumuna dair bilgi de verildi.

Beşiktaş, Norveçli futbolcunun sağ uyluk üst iç adalesinde (adductor brevis) gerilme ve ödem saptandığını duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Trabzonspor mücadelesinin ardından sağ uyluk üst iç adalesinde (adductor brevis) gerilme ve ödem saptanan Jonas Svensson, patellar tendinit nedeni ile tedavi sürecinde olan Mustafa Erhan Hekimoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile tedavisi devam eden Omar Colley ve sahaya dönüş süreçleri devam eden Salih Uçan ile Vincent Aboubakar, Bitexen Antalyaspor maçı kadrosuna dahil edilmediler."

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:


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