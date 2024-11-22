Mourinho övgüyle bahsetmişti: Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski kararı!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski için istediği bonservis bedelinin belli olduğu iddia edildi.
Önceki sezon katıldığı Fenerbahçe'de iyi bir başlangıç yapan Sebastian Szymanski, bu sene skor katkısı verememesi nedeniyle zaman zaman eleştirilerin hedefi oldu.
Mourinho'nun da sezon başında kendisinden övgüyle bahsettiği futbolcu için Fenerbahçe'nin ayrılık kararı alabileceği iddia edildi.
25 MİLYON EURO İSTENİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre; Napoli, Fiorentina ve Bayer Leverkusen'in devrede olduğu Polonyalı yıldız için Fenerbahçe'nin 25 milyon Euro istediği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin 2023 yazında 9.75 milyon Euro bedelle Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Szymanski'nin güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro olarak gösteriliyor.
19 MAÇTA 4 GOLE KATKI
Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
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