Lloyd Kelly için transfer açıklaması: 'Çıkan söylentiler Fenerbahçe'den...'

Yayınlanma: 17.01.2025 - 16:16

Güncelleme: 17.01.2025 - 16:16

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, ligde Bournemouth ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Howe, basın toplantısında Fenerbahçe'nin gündemine gelen Lloyd Kelly için gelen soruya, "Lloyd Kelly, ayrılmakla ilgili benimle konuşmadı. Transferle ilgili ortaya çıkan söylentiler oyuncudan değil, Fenerbahçe'den kaynaklanıyor. Bunu açıkça belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

The Athletic, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Kelly için 13 milyon Euro teklif ettiğini ve Newcastle United'ın bu teklifi kabul etmediğini gündeme getirmişti.

Newcastle United'da bu sezon 13 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

Newcastle United ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Lloyd Kelly'nin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.