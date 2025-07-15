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Kampa zamanında katılmamıştı: Alvaro Morata'dan transfer kararı!

Kampa zamanında katılmamıştı: Alvaro Morata'dan transfer kararı!

15.07.2025 11:39:00
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Cumhuriyet Spor
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Kampa zamanında katılmamıştı: Alvaro Morata'dan transfer kararı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 33 yaşındaki İspanyol oyuncusu Alvaro Morata'nın hazırlık kampına katılacağı fakat takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, kampa katılmayı reddeden Morata'ya tanınan ek süre doldu. Oyuncunun bugün İstanbul'a, kampa katılmak için geldiği ifade edildi.

TRANSFERİ İÇİN İZİN İSTEDİ

Ayrıca haberde; Alvaro Morata'nın ayrılık fikrinde hiçbir değişiklik olmadığı belirtildi. İstanbul'a gelişinin, yanlış okunmasını istemeyen yıldız golcünün, Galatasaray'dan bir kez daha transferine izin verilmesini istediği kaydedildi.

Yıldız golcüyle Serie A ekiplerinden Como'nun ilgilendiği ifade ediliyordu.

16 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Alvaro Morata, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 16 mücadelede sahada yer aldı.

Bu karşılaşmalarda 7 gol kaydeden yıldız oyuncu 3 asist üretti.

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