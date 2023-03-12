Kanadalı basketbolcu Dyshawn Pierre'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe Beko'nun Kanadalı basketbolcusu Dyshawn Pierre, Barcelona karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle parkelerden uzak kalacak.
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Dyshawn Pierre'in sakatlık nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, basketbolcunun Barcelona maçında sol bacağından sakatlık yaşadığı belirtildi.
Dyshawn Pierre
KAS YARALANMASI TESPİT EDİLDİ
Pierre'in ayrıntılı sağlık kontrollerinin yapıldığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:
"10 Mart Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Barcelona maçının ilk yarısında sol bacağından sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Dyshawn Pierre'nin sahalara dönüş süresinin 3-4 hafta arasında olması öngörülmektedir."
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