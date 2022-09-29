Kanadalı futbolcu Cyle Larin bin pişman!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan Belçika kulübü Club Brugge'e transfer olan Kanadalı futbolcu Cyle Larin, az bir süre forma şansı bulması nedeniyle dikkat çekti.
Geçen sezonun bitimiyle Beşiktaş'tan kendisine yapılan teklifini kabul etmeyip Belçika'ya giden Cyle Larin aradığını bulamadı.
Kanadalı hücum oyuncusu, Belçika Ligi'nde geride kalan 9 haftada hiçbir karşılaşmanın tamamında sahada kalamadı.
7 MAÇTA TOPLAM 157 DAKİKA
Larin, Club Brugge'de forma giydiği 7 maçta sadece 157 dakika şans bulabildi.
Fanatik'in haberine göre, golcü isim Beşiktaş'taki arkadaşlarına ayrılık kararı sebebiyle pişman olduğunu söyledi.
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