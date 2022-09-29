Kanadalı futbolcu Cyle Larin bin pişman!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan Belçika kulübü Club Brugge'e transfer olan Kanadalı futbolcu Cyle Larin, az bir süre forma şansı bulması nedeniyle dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2022 Perşembe, 14:53
Kanadalı futbolcu Cyle Larin bin pişman!
Abone Ol google-news

Geçen sezonun bitimiyle Beşiktaş'tan kendisine yapılan teklifini kabul etmeyip Belçika'ya giden Cyle Larin aradığını bulamadı.

Kanadalı hücum oyuncusu, Belçika Ligi'nde geride kalan 9 haftada hiçbir karşılaşmanın tamamında sahada kalamadı.

7 MAÇTA TOPLAM 157 DAKİKA

Larin, Club Brugge'de forma giydiği 7 maçta sadece 157 dakika şans bulabildi.

Fanatik'in haberine göre, golcü isim Beşiktaş'taki arkadaşlarına ayrılık kararı sebebiyle pişman olduğunu söyledi.


süper lig beşiktaş cyle larin club brugge

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler