Kanser ile savaşan Christoph Daum açıkladı: 'Neredeyse komaya giriyordum'

Yayınlanma: 15.10.2023 - 16:05

Güncelleme: 15.10.2023 - 16:05

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, kanser sebebiyle gördüğü tedaviye dair Alman basınında açıklamalarda bulundu

Alman hocanın açıklamaları şu şekilde:

"Şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor. Tedavilerin olumlu etkisi var, kanser hücreleri hafifçe kayboluyor. Ayrıca meditasyon ve nefes egzersizleri gibi destekleyici önlemler de kullanıyoruz. Üniversite hastanesinin onkoloji bölüm başkanı Profesör Jürgen Wolf benimle çok iyi ilgileniyor. Ne yazık ki kanser çok sinsi bir hastalık ve aniden vücudun başka bir yerine metastaz yapabiliyor. Bu durum sizi mahvedebilir."

"HENÜZ İYİLEŞEMEDİM"

"Henüz iyileşmedim. Kanser konusundaki araştırmalar büyük ilerleme kaydediyor ve yakında yeni yöntemler ortaya çıkabilir. Amacımız akut bir durumu kronik bir duruma dönüştürmek, hastalığı kontrol altına almaktı. Umarım daha da fazlası olur."

"Size pompalanan tüm bu zehirle zihinsel olarak başa çıkmak için kendime söylediğim şey kemoterapinin bir doping olduğuydu. Ama son bir haftada 22 kemoterapi tedavisinden sonra, yan etkileri engellemek biraz zorlaştı."

"AZ KALSIN KOMAYA GİRİYORDUM"

"Doktorlar, ABD'deki oğlumu ziyaret etmemi kabul ettiler. Ama tahmin edin ne oldu; Zatürreye yakalandım! Neredeyse komaya giriyordum. Eşim Angelica, 'sana bağırdım ama beni duymadın' dedi."

"Ölümü ne sıklıkla düşünüyorsunuz?"

"Bir gün hepimiz öleceğiz. Ölmeden önce hayatımı en iyi şekilde sürdürmek isterim."

"Teknik direktörlüğe dönecek misiniz?"

"Hastalandıktan sonra dahi teklifler aldım. Brugge'den sportif direktörlük, Balkan ülkelerinden birinden ise antrenörlük teklifi aldım. Kemoterapi nedeniyle yüzde 100 müsait olamıyorum. Çalıştığım yerde adımı tam anlamıyla hissetirmek isterim."

"MEZARIMDA 'DİNLENİYOR' YAZABİLİR"



"Bence şu an en iyi Alman teknik direktör Julian Nagelsmann. Kesinlikle Jürgen Klopp, Thomas Tuchel ve Ralf Rangnick ile aynı seviyede. Julian'ın harika bir tutumu var."

"Bir gün mezar taşınızda ne yazsın istersiniz?"

"Artık dinleniyor' yazabilir. Belki çocuklarımın aklına daha iyi bir şey gelir."