Kansere yakalanan Sebastien Haller'den müjde

20 Aralık 2022 Salı, 20:41

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Sebastien Haller'in, testis kanseri tedavisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

DÖNÜŞ TARİHİ ORTAYA ÇIKTI

Alman basınından Bild'in haberine göre; tedavisi olumlu devam eden Fildişi Sahilli oyuncunun, ikinci ameliyatının ardından ocak ayında yeniden çalışmalara başlayabileceği ifade edildi. Haberde, Haller'in ilk etapte fizik ve kondisyon antrenmanlarına başlayacağı belirtilirken topla çalışmalara ilerleyen süreçte başlayabileceği yazıldı.

KANSERE YAKALANMIŞTI

Sezon başında 33 milyon Euro karşılığında Ajax'tan Borussia Dortmund'a transfer olan 28 yaşındaki Haller'in, takımın sezon öncesi kampında yapılan tetkiklerde testis kanserine yakalandığı tespit edilmişti.