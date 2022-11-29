Adı Galatasaray ile anılıyordu: Türk asıllı futbolcu Deniz Undav'a Bundesliga ilgisi
Adı transferde Galatasaray ile anılan Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav'a Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliag) ekiplerinin ilgisi olduğu iddia edildi.
Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvet transferine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Sky Sports'un haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Türk asıllı forvet oyuncusu Deniz Undav ile Galatasaray ve bazı Alman kulüpleri ilgileniyor.
Haberde, 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın ilgisine rağmen Bundesliga'ya gitmeye daha sıcak baktığı ve Alman kulüplerinin ilgisinden memnun olduğu ifade edildi.
Deniz Undav, geçen sezon Belçika Ligi ekiplerinden Union Saint Gilloise'de gösterdiği 27 gol 13 asistlik performans ile dikkatleri üzerine çekmiş ve Brighton'a transfer olmuştu. Undav'ın, İngiliz kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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