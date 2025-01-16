Adı siyah beyazlı ekip ile anılıyordu: Roberto Mancini'den Beşiktaş cevabı!
Adı Beşiktaş ile anılan teknik direktör Roberto Mancini, söz konusu haberler hakkında açıklama yaptı.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Roberto Mancini iddiası ortaya atılmıştı.
İtalyan teknik adam, Beşiktaş haberlerine yanıt verdi.
Ajansspor'a konuşan Roberto Mancini, "Ne dedikodusu? Beşiktaş çok iyi bir kulüp (Gülerek)" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile konuşup konuşmadığı ve "Tükiye'de yeniden çalışma olasılığınız var mı?" sorusu sorulan Mancini, "Bilmiyorum. Ben gerçekten Türkiye ve Türk insanını çok seviyorum. Harika bir ülke" cevabını verdi.
Son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini 1 Avrupa Şampiyonası, 1 İngiltere Premier Lig ve 3 İtalya Serie A şampiyonluğu başta olmak üzere kariyerinde toplam 14 kupa kaldırdı.
Etiketler: #roberto mancini #beşiktaş #Teknik Direktör
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