Teknik direktör adayları arasındaydı: Niko Kovac'tan Beşiktaş kararı!

Beşiktaş'ın teknik direktör listesinde yer alan Niko Kovac'ın, ilerleyen görüşmelere rağmen siyah-beyazlıları geri çevirdiği iddia edildi.

Teknik direktör adayları arasındaydı: Niko Kovac'tan Beşiktaş kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 17:16

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktör için birçok isimle görüşmelerine devam ediyor.

Beşiktaş için daha önce de gündeme gelen Niko Kovac için sıcak bir gelişme yaşandı.

Sky'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Kovac ile görüştü ve taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Ancak daha sonra Kovac, Beşiktaş'ı geri çevirdi.

Kariyerinde Hırvatistan, Eintracht Frankfurt, Bayern Münih, Monaco ve Wolfsburg'u çalıştıran Kovac, geçen yılın mart ayında Wolfsburg'tan ayrıldığından bu yana kulüp çalıştırmıyor.

Beşiktaş'ın Kovac konusun yaşanan bu gelişmenin ardından listedeki alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.


Etiketler: #beşiktaş #Teknik Direktör #niko kovac

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