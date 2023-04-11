KAP'a bildirildi: Dört büyüklerin borcu belli oldu

Yayınlanma: 11.04.2023 - 14:37

Güncelleme: 11.04.2023 - 14:47

Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor borç batağından kurtulamıyor. Dört kulübün, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı ilk 9 aylık finansal rapor bildirimlerine göre toplam borç miktarı 22,02 milyar liraya (1,1 milyar avro) ulaştı.

GALATASARAY

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray borç sıralamasında da ilk sırada yer alıyor. Geçen sezonu 759 milyon lira zararla kapatan ve bu sezon 17 futbolcu transfer eden sarı-kırmızılı kulübün toplam borcu 6,65 milyar lira.

BEŞİKTAŞ

Borç klasmanında ikinci sırada Beşiktaş var. Geçtiğimiz sezonu 1 milyar 26 milyon liralık zararla noktalayan ve sezona 18 yeni transferle başlayan siyah-beyazlı kulübün 6,18 milyar lira yükümlülüğü bulunuyor.

Ali Koç

FENERBAHÇE

Süper Lig’de son 8 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, borç liginde 3. sırada yer alıyor. Geçen sezon 836 milyon zarara uğrayan ve bu sezon 18 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli kulübün toplam borcu 5,99 milyar lira.

TRABZONSPOR

Geçen sezonu şampiyon olarak noktalasa da 539 milyon liralık zarara engel olamayan ve yeni sezona da 14 yeni oyuncuyla giren Trabzonspor ise 3,2 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

22 MİLYAR TL BORÇ

Dört büyük kulübün 28 Şubat 2023 itibarıyla toplam borç miktarları şöyle:

Galatasaray: 6,65 milyar TL

Beşiktaş: 6,18 milyar TL

Fenerbahçe: 5,99 milyar TL

Trabzonspor: 3,2 milyar TL

Toplam: 22,02 milyar TL

Ahmet Nur Çebi

VARLIKLAR ANCAK 3'TE 1'İNİ KARŞILIYOR

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un tüm varlıkları, toplam borcun ancak 3’te 1’ini karşılıyor. Kulüplerin 22,02 milyarlık borcuna karşılık tüm varlıklar toplamı 7,31 milyar lirada kalıyor. Bu bağlamda kulüplerin öz kaynakları eksi14,71 milyar lirada bulunuyor. Bir başka deyişle kulüpler, elindeki tüm varlıkları (futbolcular, gayrımenkuller vs) nakte çevirse de 14,71 milyar liralık (736 milyon avro) açık veriyor.

Beşiktaş:

Borç (Milyar TL): 6,18

Varlıklar (Milyar TL ): 1,16

Özkaynak (Milyar TL ): -4,58

Fenerbahçe:

Borç (Milyar TL): 5.99

Varlıklar (Milyar TL ): 1,58

Özkaynak (Milyar TL ): -4,41

Dursun Özbek

Galatasaray:

Borç (Milyar TL): 6,65

Varlıklar (Milyar TL ): 2,89

Özkaynak (Milyar TL ): -3,76

Trabzonspor:

Borç (Milyar TL): 3,2

Varlıklar (Milyar TL ): 1,24

Özkaynak (Milyar TL ): -1,96

Toplam:

Borç (Milyar TL): 22,02

Varlıklar (Milyar TL):7,31

Özkaynak (Milyar TL):-14,78

Ertuğrul Doğan

KISA VADELİ BORÇLAR

Dört kulübün kısa vadeli yükümlülüğü (mart, nisan, mayıs) toplamda 10,46 milyar lirayken, ilişkili taraflardan (Dernek ve bağlı şirketler) diğer alacaklar hariç dönen varlıklar toplamı (kısa vadeli alacaklar) 3,53 milyar lira. Yani kulüpler, son 3 ayda yaklaşık 7 milyar liralık (347 milyon avro) kaynak sorunuyla karşı karşıya.

Dört büyük kulübün kısa vadeli yükümlülükleri ve ilişkili taraflardan diğer alacaklar hariç dönen varlıkları şöyle:

Galatasaray:

Kısa Vadeli Yükümlülükler (Milyar TL): 3,61

Dönen Varlıklar (Milyar TL): 1,69

Fark (Milyar TL): -1,92

Beşiktaş:

Kısa Vadeli Yükümlülükler (Milyar TL): 2,42

Dönen Varlıklar (Milyar TL): 0,89

Fark (Milyar TL): -1,53

Fenerbahçe:

Kısa Vadeli Yükümlülükler (Milyar TL): 2,65

Dönen Varlıklar (Milyar TL): 0,63

Fark (Milyar TL): -2,02

Trabzonspor:

Kısa Vadeli Yükümlülükler (Milyar TL): 1,78

Dönen Varlıklar (Milyar TL): 0,32

Fark (Milyar TL): -1,46

Toplam:

Kısa Vadeli Yükümlülükler (Milyar TL): 10,46

Dönen Varlıklar (Milyar TL): 3,53

Fark (Milyar TL): -6,93