Karabağ - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Karabağ, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turu rövanş maçında sahasında Braga ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play off turu heyecanı sürüyor.
Qurban Qurbanov yönetimindeki Karabağ, sahasında Artur Jorge'nin ekibi Braga ile karşı karşıya gelecek.
KARABAĞ - BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA?
Tofig Bahramov Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
KARABAĞ - BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.
Karabağ, Portekiz'de oynanan ilk maçtan 4-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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