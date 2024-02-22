Karabağ - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karabağ, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turu rövanş maçında sahasında Braga ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:23
Karabağ - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play off turu heyecanı sürüyor.

Qurban Qurbanov yönetimindeki Karabağ, sahasında Artur Jorge'nin ekibi Braga ile karşı karşıya gelecek.

KARABAĞ - BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA?

Tofig Bahramov Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

KARABAĞ - BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Karabağ, Portekiz'de oynanan ilk maçtan 4-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı. 


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