Karabağ'ın Avrupa serüveni sona erdi!

25.02.2026 09:27:00
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda 6-1'in rövanşında Karabağ'ı 3-2 yenen Newcastle United, son 16 turuna yükseldi. Azerbaycan temsilcisi ise Şampiyonlar Ligi serüvenini noktaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Newcastle United, Karabağ'ı konuk etti.

St. James Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Newcastle'ın gollerini 4. dakikada Sandro Tonali, 6. dakikada Joelinton ve 52. dakikda Sven Botman kaydetti.

Karabağ'ın golleri ise 50. dakikada 50. dakikada Camilo Duran ve 57. dakikada Elvin Cafarguliyev'den geldi.

İlk maçta Karabağ'ı 6-1 yenen Newcastle, bu sonuçla birlikte toplamda 9-3'lük skorla adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu. Kurban Kurbanov'un öğrencileri ise Şampiyonlar Ligi macerasını noktaladı.

Newcastle United, son 16 turunda Barcelona ya da Chelsea ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

