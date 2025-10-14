Karadeniz’in zirvelerinde sınırları zorlayan mücadele

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.10.2025 13:19:00
Rize’nin Kaçkar Dağları’nda Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı ilk uluslararası Kaçkar by UTMB, Karadeniz’in zirvesinde unutulmaz bir mücadeleye sahne oldu. Katılımcılar, sisler arasından start alarak Kaçkar Dağları’nın büyüleyici doğasında ve yerel kültürün sıcaklığıyla Rizelilerin eşsiz ev sahipliğinde buluştu.

UTMB World Series’in Türkiye’deki ilk ayağı, Rize Çamlıhemşin’de 1289 sporcuyu bir araya getirdi. Her adım, Kaçkar’ın nefes kesen zirvelerinde yankılandı; her nefes, doğanın kalp atışına karıştı. Yarışlar Ayder Yaylası’ndan başlayarak yüksek rakımlarda koşuldu. Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle 100K parkuru gerçekleştirilemese de 50K ve 20K kategorilerinde sporcular unutulmaz bir mücadele sergiledi.

Kaçkar by UTMB, Karadeniz’in zirvesinde sadece bir spor organizasyonu olarak değil; doğa, kültür ve insanın uyum içinde buluştuğu, izleyenlere ilham veren bir yolculuk olarak hafızalarda yerini alırken, Türkiye’nin küresel ultra trail sahnesindeki gücünü ve Karadeniz’in eşsiz doğasını dünyaya taşıyan unutulmaz bir deneyim olarak tarihe geçti. Tüm bu heyecanı ve doğanın büyüsü 16 Ekim saat 20.00’de Eurosport 1’de yayımlanacak.

Kaçkar by UTMB’nin 50 K parkurunda kadınlarda Jasmin Nunige (05:21:52), erkeklerde Cole Campbell (04:29:19) zafere ulaştı. 20 K parkurunun galipleri ise kadınlarda Beyza Güzel (02:28:25), erkeklerde Mestan Turgan (01:59:20) oldu.

İlgili Konular: #karadeniz #Rize #Kaçkar Dağları

