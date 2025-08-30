Cumhuriyet Gazetesi Logo
Karagümrük, 3 puanı 90+3'te kaptı!

Karagümrük, 3 puanı 90+3'te kaptı!

30.08.2025 23:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Karagümrük, 3 puanı 90+3'te kaptı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Anıl Yiğit Çınar ve 90+3'te Daniel Johnson kaydetti.

Antalyaspor'un tek golünü ise 11. dakikada Güray Vural kaydetti.

Bu sonuç ile Antalyaspor, son iki karşılaşmasında puan kazanamadı ve 6 puan ile 6. sırada konumlandı. Karagümrük ise ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve 11. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Antalyaspor, Samsunspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

İlgili Konular: #Karagümrük #antalyaspor #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Alanyaspor, hazırlık maçında Karagümrük'ü mağlup etti
Alanyaspor, hazırlık maçında Karagümrük'ü mağlup etti Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti.
Alexander Djiku, Ognjen Mimovic ve Cenk Tosun... Fatih Karagümrük'ten iddialara yanıt!
Alexander Djiku, Ognjen Mimovic ve Cenk Tosun... Fatih Karagümrük'ten iddialara yanıt! Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma, sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu. Hurma, ismi Fatih Karagümrük ile anılan Fenerbahçeli oyuncular Alexander Djiku, Ognjen Mimovic ve Cenk Tosun hakkındaki iddiaları yanıtladı.
6 gollü maçta Bodrum FK, Karagümrük'ü mağlup etti!
6 gollü maçta Bodrum FK, Karagümrük'ü mağlup etti! Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'ye 4-2 mağlup oldu.