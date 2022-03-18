Karagümrük, Kayserispor'u Emre Mor ile yıktı
Karagümrük, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u farklı mağlup etti. Emre Mor, sergilediği performansla maça damga vurdu. Kayserispor'un ligdeki galibiyet hasreti dört maça çıktı.
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Yukatel Kayserispor’u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçı 3-0 kazanan Fatih Karagümrük, iki maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Fatih Karagümrük’ün gollerini kaydeden Emre Mor Hat-Trick yaparak maç damgasını vurdu. Yukatel Kayserispor’un ligdeki galibiyet hasreti dört maça çıktı.
Bu galibiyetle Fatih Karagümrük puanını 43’e yükseltirken, Kayserispor’un puanı 38’de kaldı.
Maça iyi başlayan Fatih Karagümrük, henüz 10. dakikada Emre Mor ile öne geçti. Lucas Biglia’nin pasını iyi değerlendiren Emre Mor, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 36. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Emre Mor, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü ağlara bıraktı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Fatih Karagümrük, 75. dakikasında Emre Mor ile farkı üçe çıkardı. Abdoulaye Toure’nin pasında topu ağlara gönderen Emre Mor, Hat-Trick yaparak farkı üçe çıkardı.
KARİYERİNDE BİR İLK
Öte yandan Opta'nın verilerine göre, profesyonel kariyerindeki ilk hat-trick'i Kayserispor karşısında yapan Emre Mor, 1983'ten bu yana Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla bunu başaran ilk oyuncu oldu.
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