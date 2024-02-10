Karagümrük, Marcao'yu kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Brezilyalı forvet Marcao'yu transfer etti.
VavaCars Fatih Karagümrük, Marcao'yu transfer etti.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.
Deneyimli golcü son olarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli forması giydi.
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