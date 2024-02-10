Karagümrük, Marcao'yu kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Brezilyalı forvet Marcao'yu transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 09:19
Karagümrük, Marcao'yu kadrosuna kattı
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VavaCars Fatih Karagümrük, Marcao'yu transfer etti.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.

Deneyimli golcü son olarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli forması giydi.


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