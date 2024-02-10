Karagümrük, Marcao'yu kadrosuna kattı

Yayınlanma: 10.02.2024 - 09:19

Güncelleme: 10.02.2024 - 09:19

VavaCars Fatih Karagümrük, Marcao'yu transfer etti.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.

Deneyimli golcü son olarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli forması giydi.