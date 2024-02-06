Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk takım Karagümrük!

Yayınlanma: 06.02.2024 - 17:51

Güncelleme: 06.02.2024 - 17:51

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Samsunspor'u konuk etti. 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazanan Fatih Karagümrük, çeyrek finale yükseldi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Samsunspor 68. dakikada Mouandilmadji'nin attığı golle öne geçti. Fatih Karagümrük bu gole 72'de Biraschi ve 89'da Paoletti ile cevap verdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fatih Karagümrük, Samsunspor'u 2-1 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.