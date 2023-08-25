Fenerbahçe'nin Twente galibiyeti Hollanda basınında ses getirdi: 'Acı verici bir antrenman'

Yayınlanma: 25.08.2023 - 11:21

Güncelleme: 25.08.2023 - 11:21

Fenerbahçe'nin Twente'yi 5-1 yendiği maç Hollanda basınında büyük ses getirdi.

Hollanda ulusal medya kurumu NOS, mücadelede 10 kişi kalan Twente'nin Fenerbahçe karşısında zorlandığını okuyucularına aktardı. NOS, Twente'nin yoluna devam edebilmesi için mucizeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

"KIRMIZI KART MAÇI ACI VERİCİ BİR İDMANA DÖNÜŞTÜRDÜ"

De Telegraaf, "Twente kırmızı kartın ardından Türkiye'de Avrupa dramı yaşıyor" başlığı ile mücadeleyi değerlendirdi. De Telegraaf, "Kırmızı kart, Twente'nin Konferans Ligi play-off ilk maçında Şükrü Saraçoğlu'na yaptığı ziyareti acı verici bir antrenmana dönüştürdü. Twente iyi bir başlangıç yapsa da devre arasından hemen önce bir kişi eksik kalınca işler ters gitti. İstanbul'daki 5-1'lik mağlubiyetin ardından Twente gelecek haftaki rövanş maçı için hiçbir hayal kurmuyor" ifadelerini kullandı.

"TWENTE'YE MUCİZE GEREKİYOR"

Voetbal International, Twente kırmızı kartın ardından Fenerbahçe karşısında neredeyse imkansıza yakın bir görevle karşı karşıya kaldı" başlığını kullandı. Haberin detayında ise, "Twente Türk metropolünde paçayı kurtaramadı. Twente'nin Konferans Ligi rüyası tıpkı geçen yıl olduğu gibi grup aşamasının eşiğinde karaya oturacak gibi görünüyor. Fenerbahçe 5-1 ile İstanbul'daki skorla çok güçlüydü, önümüzdeki hafta Grolsch Veste'de Konferans Ligi'nde yer almak için bir mucize gerekecek" denildi.

"İSTANBUL'DA BÜYÜK KAYIP"

Algemeen Dagblad da, "Kırmızı kart Twente için her şeyi değiştirdi. İstanbul'da büyük kayıp" başlığını kullandı. Haberde, "Twente için İstanbul'da çok güzel bir şekilde başlayan akşam büyük bir drama ile sona erdi. 5-1 yenildiler ve gelecek hafta Enschede'de oynanacak rövanş maçı için umutsuz bir skor aldılar. İstanbul'daki en önemli olay, Youri Regeer'in kırmızı kart görmesi ve Twente'nin yarı boyunca bir kişi eksik oynamasıydı" ifadeleri kullanıldı.