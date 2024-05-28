Kerem Aktürkoğlu'ndan veda sinyali: 'Ben de burada olursam...'
Galatasaray ile Süper Lig'de şampiyon olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, kupa töreninde açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, "Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk kutlamalarında kısa bir açıklama yaptı.
Başarılı oyuncu yaptığı açıklamada veda sinyalleri verdi.
"BEN DE BURADA OLURSAM..."
Tivibu Spor'a'a konuşan Kerem, "İkinci şampiyonluğum çok özel, çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de. Umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar" dedi.
Başarılı oyuncu ayrıca, "Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım" ifadelerini kullandı.
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