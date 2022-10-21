Karim Benzema'dan Ankaragücü'nün eski yıldızına gönderme
Ballon d'Or'u kazanan Fransız yıldız Karim Benzema, sosyal medyadan Ankaragücü'nün eski yıldızı Jerome Rothen'e göndermede bulundu.
Performansıyla kariyerinin zirvesine çıkan Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, Ballon d'Or'un sahibi oldu. Benzema kişisel Instagram hesabından bir hikaye paylaşarak eski Fransız futbolcu Jerome Rothen'e göndermede bulundu.
Benzema, bir dönem Ankaragücü forması giyen Rothen'in başkent ekibindeki bir fotoğrafını paylaştı ve "Çok fazla konuşuyorsun, konsantre ol" dedi. Benzema bu paylaşımın ardından da Ballon d'Or'u kazandığı bir fotoğrafını da paylaştı.
RMC'de yorumculuk yapan Rothen, en son Mbappe'nin Benzema'dan daha iyi olduğunu söylemişti.
Uzun yıllar Monaco ve Paris Saint-Germain forması giyen Rothen 2009-10 sezonunda kiralık olarak Ankaragücü'nde top koşturdu. Fransız futbolcu Süper Lig'de 12 maçta görev yapmıştı.
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