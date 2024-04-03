Kariyer sezonunu yaşıyor: Mauro Icardi adım adım rekora koşuyor!

Yayınlanma: 03.04.2024 - 11:02

Güncelleme: 03.04.2024 - 11:02

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, önceki sezonun son döneminde yakaladığına benzer bir form grafiği yakalamaya başladı.

Sezon ortasında yaşadığı formsuz dönemi üzerinden atan Arjantinli yıldız, ligde çıktığı son 5 maçta 5 gol, 1 asistlik performans göstermeyi başardı ve takımının ligdeki galibiyet serisinde sürükleyici rolü üstlendi.

Galatasaray'ın şampiyonluk ile tamamladığı önceki sezonun son döneminde yakaladığı form grafiği ile şampiyonluğun mimarları arasında yer alan Icardi, ligin son 9 maçında 13 gol 1 asist ile oynamıştı.

BU SEZON 34 GOLE KATKI

24 gol 10 asist ile geçen sezonki skor katkısını geride bırakan 31 yaşındaki oyuncu, ligde 18 gole ulaşarak uzun süredir ligin gol kralı konumunda bulunan Fenerbahçeli Edin Dzeko ile sayıları da eşitlemiş oldu.

Bu sezon 34 gole katkıda bulunan Arjantinli golcü, kariyerinde ulaştığı en yüksek sayıya yeniden ulaşmış oldu. Daha önce Inter'de iki kez bu sayıya ulaşan Icardi, kalan maçlarda gol veya asist yapması durumunda kariyerinin en çok skor katkısı yaptığı sezonu yaşamış olacak.