Kariyeri biten hakem Erşan Kartal'a ceza indirimi kararı

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 09:43

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 09:43

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Frutti Extra Bursaspor-Büyükçekmece Basketbol maçı sonrası özellikle Bursa cephesinin büyük tepki gösterdiği hakem Erşan Kartal, mücadelede yaptığı hareketler sonrasında Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan ceza almış ve hakemlik kariyeri noktalanmıştı. Kartal ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

CEZA İNDİRİMİ GELDİ

Milliyet'in haberine göre, basketbol hakemi Erşan Kartal'a ceza indirimi geldi. Tahkim Kurulu, hakemlik kariyerini sona erdiren TBF Disiplin Kurulu'nun verdiği 1 yıl, 4 aylık ceza kararını bozdu ve bunu 4 aya indirdi. Ceza süresi 6 ayı aşmayan Kartal'ın hakemlik yapmaya devam edebileceği belirtildi.

TBF'DEN 1 YIL 4 AY MEN

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Antalya Bölgesi A Klasman Hakemi Erşan Kartal'a 1 yıl 4 ay hak mahrumiyet cezası verdi ve lisansını iptal etti. Yönetmeliklere göre 6 ay veya daha fazla ceza alanların hakemlik yapma hakları elinden alınıyor.

AYGITI FIRLATMIŞTI

Erşan Kartal, Bursaspor-Büyükçekmece Basketbol maçından sonra hakemlerin süreyi başlatmak için kullandıkları aygıtı fırlatıp kırılmasına neden olmuş, bazı maçlardaki kararları itirazlara neden olmuştu.

ALIMPIJEVIC'İ DİSKALİFİYE ETTİ

Öte yandan Bursaspor koçu Dusan Alimpijevic'i mücadeleden diskalifiye etmişti. Frutti Extra Bursaspor-Büyükçekmece Basketbol maçı sonrasında Erşan Kartal'a üst üste 2 hafta maç verilmemişti.