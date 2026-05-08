Kariyerinde 3. kez... Yusuf Yazıcı'dan kötü haber!

8.05.2026 13:56:00
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sol dizindeki çapraz bağlarının koptuğu iddia edildi.

Kariyerini Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'ta sürdüren Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi.

YUSUF YAZICI'DAN KÖTÜ HABER

Yunan basınından Gazzetta'da yer alan habere göre, milli futbolcunun sol dizindeki çapraz bağlar koptu. Kariyerinde üçüncü kez bu sakatlığı yaşan Yusuf Yazıcı'nın uzun süre forma giyemeyeceği ve gelecek sezonun ilk bölümünü kaçıracağı belirtildi.

KARİYERİNDE 3. KEZ

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giydiği dönemde de çapraz bağ sakatlığı yaşayan 29 yaşındaki orta saha, Olympiakos'a imza attıktan 1 ay sonra yine aynı sakatlık sebebiyle sahalardan ayrı kalmıştı. Yusuf Yazıcı son 6 yılda üçüncü kez çapraz bağ sakatlığı yaşamış oldu.

YUSUF YAZICI'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Olympiakos formasıyla etkili bir performans sergileyen milli futbolcu 27 maçta süre aldı. Yusuf Yazıcı, bu mücadelelerde 7 gol ve 6 asistle takımına katkı sağladı.

