Kariyerinde 3. kez... Yusuf Yazıcı'dan kötü haber!

Kariyerini Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'ta sürdüren Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi.

Yunan basınından Gazzetta'da yer alan habere göre, milli futbolcunun sol dizindeki çapraz bağlar koptu. Kariyerinde üçüncü kez bu sakatlığı yaşan Yusuf Yazıcı'nın uzun süre forma giyemeyeceği ve gelecek sezonun ilk bölümünü kaçıracağı belirtildi.

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giydiği dönemde de çapraz bağ sakatlığı yaşayan 29 yaşındaki orta saha, Olympiakos'a imza attıktan 1 ay sonra yine aynı sakatlık sebebiyle sahalardan ayrı kalmıştı. Yusuf Yazıcı son 6 yılda üçüncü kez çapraz bağ sakatlığı yaşamış oldu.

Bu sezon Olympiakos formasıyla etkili bir performans sergileyen milli futbolcu 27 maçta süre aldı. Yusuf Yazıcı, bu mücadelelerde 7 gol ve 6 asistle takımına katkı sağladı.