Kariyerinin 3. grand slam zaferi: ABD Açık'ta şampiyon Aryna Sabalenka!

Yayınlanma: 08.09.2024 - 09:35

Güncelleme: 08.09.2024 - 09:35

ABD Açık'ta tek kadınlarda şampiyonluğa Aryna Sabalenka ulaştı.

Çekişmeli geçen finalde Sabalenka, Jessica Pegula'yı iki sette de 7-5'le mağlup edip şampiyon oldu.

2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka geçtiğimiz yıl da finale yükselmeyi başarmış ancak Coco Gauff'a mağlup olmuştu.

KARİYERİNİN 3. GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU

Aryna Sabalenka, bu şampiyonlukla kariyerinde 3. kez grand slam şampiyonluğu elde etti.

İlk grand slam şampiyonluğunu 2023'te Avustralya Açık'ta kazanan 26 yaşındaki tenisçi, bu sene yeniden şampiyonluk yaşadı.

Amerika Açık'ta ilk kez zafere ulaşan Sabalenka, Fransa Açık'te 1, Wimbledon'da ise 2 kez yarı finale kaldı.