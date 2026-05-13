Karşılaşma üç kez durduruldu: Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı!

Ukrayna Premier Lig'de Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, 28. hafta maçında Obolon Kiev'i ağırladı.

MAÇ GECİKMELİ BAŞLADI

Arena Lviv'de 18:00'de başlaması beklenen mücadele, hava saldırısı alarmı sebebiyle gecikmeli olarak başladı.

SHAKHTAR HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmanın ilk bölümlerinde oyunun kontrolünü eline alan Shakhtar Donetsk, 18. dakikaya gelindiğinde sahada 2-0'lık üstünlüğü yakaladı

18. DAKİKADA ALARM

Dakikalar 18'i gösterdiğinde yeniden çalan hava saldırısı alarmı sonrası hakem oyunu durdurdu. İki takım oyuncuları ve hakemler güvenlik protokolleri gereği soyunma odasına gitti. Ardından karşılaşmanın 19:45'te yeniden başlayacağı duyuruldu.

OYUN YENİDEN BAŞLADI ANCAK KISA SÜRDÜ

Belirtilen saatten sonra sahaya dönen takımlar oyuna kaldığı yerden devam etti. Ancak bu kez de kısa süre içinde yeniden hava saldırısı alarmı devreye girdi ve maç ikinci kez durduruldu. Oyuncular bir kez daha soyunma odasına yönlendirildi.

ÜÇÜNCÜ KEZ OYUN DURDU

Oyunun yeniden başlamasının ardından 25. dakika oynanırken bu kez üçüncü hava saldırısı alarmı çaldı. Hakem karşılaşmayı tekrar durdururken, oyuncular ve teknik ekipler güvenlik gerekçesiyle sahayı terk etti.