Beşiktaş, İzmit Belediyespor'u rahat geçti!

Beşiktaş BOA, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında kendi evinde ağırladığı İzmit Belediyespor'u 84-79 yendi.

AA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 18:14
Beşiktaş, İzmit Belediyespor'u rahat geçti!
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş BOA, sahasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 84-79 mağlup etti.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Mehmet Şahin, Metehan Alaçam, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

Beşiktaş BOA: Lazic 10, Evans 25, Elif Bayram 12, Nogic 14, Li 19, Ceyda Conker, Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu 4

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 24, Ivanova 10, Calhoun 6, Ayşe Cora 19, Nared 18, Derya Kavak, Başak Altunbey, Ferda Yıldız 2

1. Periyot: 20-20

Devre: 37-35

3. Periyot: 59-61

Beş faulle çıkanlar: 33.21 Ferda Yıldız, 37.18 Ayşe Cora, 38.40 Nared (Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor)


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