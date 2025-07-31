Karşılaşmanın son dakikalarında gerginlik... En-Nesyri ile Fred arasında tansiyon yükseldi

6 Ağustos Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe, Lazio karşısında prova yaptı.
Hazırlık maçında karşılaştığı İtalyan ekibini İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle geçen sarı-lacivertlilerde Fred ile En-Nesyri arasında tansiyon yükseldi.
Karşılaşmanın son dakikalarında Lazio'nun kullanacağı köşe vuruşu öncesi Fred ile En-Nesyri arasında ceza sahası içinde tartışma yaşandığı görüldü.
Fred'e oldukça sinirlenen En-Nesyri, Amrabat ve İrfan Can Eğribayat tarafından güçlükle yatıştırıldı.