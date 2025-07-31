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Karşılaşmanın son dakikalarında gerginlik... En-Nesyri ile Fred arasında tansiyon yükseldi

Karşılaşmanın son dakikalarında gerginlik... En-Nesyri ile Fred arasında tansiyon yükseldi

31.07.2025 12:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Karşılaşmanın son dakikalarında gerginlik... En-Nesyri ile Fred arasında tansiyon yükseldi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı maç öncesi son sınavına Lazio karşısında çıktı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelede Fred ile En-Nesyri arasında tansiyonun yükseldiği anlar bir taraftarın kamerasına yansıdı.

6 Ağustos Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe, Lazio karşısında prova yaptı.

Hazırlık maçında karşılaştığı İtalyan ekibini İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle geçen sarı-lacivertlilerde Fred ile En-Nesyri arasında tansiyon yükseldi.

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Karşılaşmanın son dakikalarında Lazio'nun kullanacağı köşe vuruşu öncesi Fred ile En-Nesyri arasında ceza sahası içinde tartışma yaşandığı görüldü.

Fred'e oldukça sinirlenen En-Nesyri, Amrabat ve İrfan Can Eğribayat tarafından güçlükle yatıştırıldı.

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