Karşıyaka ve Eskişehirspor'dan karşılıklı bilet jesti

Karşıyaka da bu jeste ikinci yarıda oynanacak rövanşın biletlerini Eskişehir taraftarları için kentin plaka numarasına ithafen 26 TL yaparak yanıt verdi. Karşıyaka grupta şampiyonluk yarışında 11 maç sonunda namağlup 27 puanla ikinci sırada yer alırken, yine yarışın iddialı ekibi Eskişehirspor üst üste 4 galibiyetle 23 puana ulaşıp üçüncülüğe tırmandı. Futbolda bahis soruşturmasında 7 Karşıyakalı oyuncu ceza alırken, transfer yasağı nedeniyle amatör statüde takviye yapan Eskişehirspor'dan 2 profesyonel oyuncuya ceza çıkmıştı.

Y ÖNET İMDEN TEŞEKK ÜR

Karşıyaka yönetimi, Eskişehir yönetiminin bilet jestiyle ilgili şu açıklamayı yayınladı: "Takımımızın Eskişehir’de oynayacağı karşılaşma öncesinde deplasman bilet fiyatlarını 35.50 TL olarak belirleyerek önemli bir jestte bulunan Eskişehirspor Başkanı Sayın Ulaş Entok’a ve Eskişehirspor camiasına teşekkür ederiz. Bu nazik uygulama, sportif rekabetin ötesinde dayanışma kültürünün ve sporun birleştirici gücünün değerli bir örneğidir. Fair-play anlayışının sahada olduğu kadar saha dışında da yaşatılması, futbolumuzun gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu güzel yaklaşım doğrultusunda, ligin ikinci yarısında İzmir’de oynanacak karşılaşma için deplasman tribünü bilet fiyatını 26 TL olarak belirlediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

BASATEM ÜR: SIRALAMAYA BAKMIYORUZ

3'üncü Lig 4'üncü Grup'un yenilgisiz tek takımı olarak şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür sıralamaya bakmadıklarını, önemli olanın sezon sonundaki puan tablosu olduğunu söyledi. Hak mahrumiyeti cezası alan 7 as oyuncusundan yoksun çıktığı Denizli İdmanyurdu maçını altyapıdan sahneye çıkardığı gençlerinin katkısıyla 2-0 kazanıp yoluna devam eden Kaf-Kaf'ta Basatemür, "İyi oynayarak, iyi mücadele ederek kazandık. Tüm oyuncularımı gösterdikleri mücadele, yüksek tempo, agresif oyun ve doğru yaptıkları işler için kutluyorum. Eskişehirspor maçına odaklanacağız. Çok daha zor bir maç bizi bekliyor ama bizim için içeride ya da dışarıda olması fark etmiyor. Cesaretli bir şekilde hücum etmeye çalışan bir takımız ve bundan vazgeçmememiz gerekiyor. Daha yolun başındayız. Lig nisan ayında bitecek, bu yüzden sıralamaya bakmıyoruz. Şu an tamamen Eskişehir maçına odaklanmış durumdayız. En iyi şekilde hazırlanmaya başlayacağız ve umarım istediğimiz skorla döneceğiz" açıklamasını yaptı.