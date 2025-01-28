Karşıyaka'da kriz: Başkan İlker Ergüllü istifa etti!
Önceki günlerde ikinci kez Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı seçilen İlker Ergüllü, ekonomik sebeplerden dolayı görevinden istifa etti.
İzmir’in en köklü kulüplerinden birisi olan Karşıyaka’da sular durulmuyor. 24 Aralık 2024’te yapılan olağanüstü genel kurulda yapılan seçimde ikinci kez başkan olan İlker Ergüllü görevinden istifa etti. Başkan Ergüllü’nün istifası, Başkanvekili Mutlu Altuğ’un kalp krizi geçirmesi sonucunda yeşil-kırmızılılarda mevcut yönetimin nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.
KAYYUMA KALMAMAK İÇİN ADAY OLMUŞTU
İzmir temsilcisinde Ergüllü’nün istifasının ana nedeninin mevcut yönetimin beklenen maddi kaynağı oluşturamaması ve birçok branşta krizlerin devam etmesinin sebep olduğu öğrenildi. Yönetim kurulunda başka istifaların da olacağı ifade edildi.
Karşıyaka’da iki kez başkanlık koltuğuna oturan İlker Ergüllü’nün ilk yönetimi yaşanan istifalar sonunda düşmüştü. Yaklaşık 1.5 ay yönetimsiz kalan Karşıyaka’nın kayyuma kalmaması için 24 Aralık’taki kongrede son anda aday olan Ergüllü’nün ikinci dönemi kısa sürdü.
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