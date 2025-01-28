Karşıyaka’ya yeni sponsor

Yayınlanma: 28.01.2025 - 10:20

Güncelleme: 28.01.2025 - 10:20

TurkNet, Karşıyaka Spor Kulübü’nün internet altyapı sponsoru oldu. İşbirliği kapsamında 2024-2025 sezonu boyunca 5 bin seyirci kapasiteli Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’ndaki tüm internet altyapısı ihtiyaçlarını karşılayacak olan TurkNet, aynı zamanda kulübün çeşitli organizasyonlarına iletişim desteği sağlayarak Türk sporunun gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

İlker Mehmet Ergüllü

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Mehmet Ergüllü yaptığı açıklamada, “Karşıyaka Spor Kulübü olarak, sporun ve taraftar deneyiminin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu vizyonumuzun en önemli adımlarından birini, Türkiye’nin öncü internet sağlayıcılarından TurkNet ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile hayata geçirdik. Salonumuzda uzun zamandır yaşadığımız internet problemleri hem sporcularımız hem de taraftarlarımız için bir engel teşkil ediyordu. TurkNet’in katkılarıyla artık bu soruna kalıcı bir çözüm getirdik. 5000 kişilik salonumuz tam kapasiteyle dolu olsa dahi kesintisiz, hızlı ve güvenilir internet deneyimi sağlayacak olan yeni altyapımız sayesinde, taraftarlarımız spor karşılaşmalarını izlerken aynı zamanda ücretsiz Wi-Fi hizmetinden de faydalanabilecek. Bu iş birliği ile taraftarlarımızla buluştuğumuz her anı daha özel ve bağlantıda kılacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca TurkNet, kulüp binamıza da internet sağlayarak, sportif ve dijital alandaki hedeflerimize ulaşmamızda bizlere büyük destek sağlıyor. Önemli katkılarından dolayı TurkNet ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Cem Çelebiler

10000 MBPS KAPASİTELİ ALTYAPI

TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, işbirliğine ilişkin, “Türkiye’de herkesin dünya standartlarında internet hizmetini, bulundukları her lokasyonda alabilmesi için aralıksız çalışıyoruz. Bu anlayışla, kültürü ve Türk spor tarihinde iz bırakmış başarılarıyla ülkemizin gurur kaynağı olan Karşıyaka Spor Kulübünün internet altyapı sponsoru olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Projemiz kapsamında Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nun altyapısını GigaFiber’e taşıdık. 5000 kişilik salon kapasitesinin tamamında yüzde 100 kapsama sağlayacak şekilde; 10000 Mbps kapasiteli metro ethernet fiber altyapısı ile seyircilerin kullanımı için güvenli ve ücretsiz wi-fi hizmeti sağlıyoruz. Tesis ettiğimiz özel fiber altyapı ile hakem masası ve basın tribününün faaliyetlerini yüksek hızda internetle sürdürmelerine destek oluyoruz. Kendi altyapımız üzerinden sunduğumuz TurkNet GigaFiber ile izleyiciler, 1000 Mbps’ye varan indirme ve 1000 Mbps’ye varan yükleme hızları elde ediyor. Sunduğumuz teknolojiyle, maç izlemeye gelen seyirciler sadece sporun ve rekabetin değil, hızlı ve güvenli internetin de keyfini çıkarıyor” dedi.