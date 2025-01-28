Karşıyaka’ya yeni sponsor
TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka, TurkNet ile sponsorluk anlaşması imzalayarak Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’ndaki tüm internet altyapısı ihtiyaçlarını karşılayacak.
TurkNet, Karşıyaka Spor Kulübü’nün internet altyapı sponsoru oldu. İşbirliği kapsamında 2024-2025 sezonu boyunca 5 bin seyirci kapasiteli Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’ndaki tüm internet altyapısı ihtiyaçlarını karşılayacak olan TurkNet, aynı zamanda kulübün çeşitli organizasyonlarına iletişim desteği sağlayarak Türk sporunun gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.
İlker Mehmet Ergüllü
Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Mehmet Ergüllü yaptığı açıklamada, “Karşıyaka Spor Kulübü olarak, sporun ve taraftar deneyiminin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu vizyonumuzun en önemli adımlarından birini, Türkiye’nin öncü internet sağlayıcılarından TurkNet ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile hayata geçirdik. Salonumuzda uzun zamandır yaşadığımız internet problemleri hem sporcularımız hem de taraftarlarımız için bir engel teşkil ediyordu. TurkNet’in katkılarıyla artık bu soruna kalıcı bir çözüm getirdik. 5000 kişilik salonumuz tam kapasiteyle dolu olsa dahi kesintisiz, hızlı ve güvenilir internet deneyimi sağlayacak olan yeni altyapımız sayesinde, taraftarlarımız spor karşılaşmalarını izlerken aynı zamanda ücretsiz Wi-Fi hizmetinden de faydalanabilecek. Bu iş birliği ile taraftarlarımızla buluştuğumuz her anı daha özel ve bağlantıda kılacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca TurkNet, kulüp binamıza da internet sağlayarak, sportif ve dijital alandaki hedeflerimize ulaşmamızda bizlere büyük destek sağlıyor. Önemli katkılarından dolayı TurkNet ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Cem Çelebiler
10000 MBPS KAPASİTELİ ALTYAPI
TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, işbirliğine ilişkin, “Türkiye’de herkesin dünya standartlarında internet hizmetini, bulundukları her lokasyonda alabilmesi için aralıksız çalışıyoruz. Bu anlayışla, kültürü ve Türk spor tarihinde iz bırakmış başarılarıyla ülkemizin gurur kaynağı olan Karşıyaka Spor Kulübünün internet altyapı sponsoru olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Projemiz kapsamında Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nun altyapısını GigaFiber’e taşıdık. 5000 kişilik salon kapasitesinin tamamında yüzde 100 kapsama sağlayacak şekilde; 10000 Mbps kapasiteli metro ethernet fiber altyapısı ile seyircilerin kullanımı için güvenli ve ücretsiz wi-fi hizmeti sağlıyoruz. Tesis ettiğimiz özel fiber altyapı ile hakem masası ve basın tribününün faaliyetlerini yüksek hızda internetle sürdürmelerine destek oluyoruz. Kendi altyapımız üzerinden sunduğumuz TurkNet GigaFiber ile izleyiciler, 1000 Mbps’ye varan indirme ve 1000 Mbps’ye varan yükleme hızları elde ediyor. Sunduğumuz teknolojiyle, maç izlemeye gelen seyirciler sadece sporun ve rekabetin değil, hızlı ve güvenli internetin de keyfini çıkarıyor” dedi.
Spor Haberleri
- Fenerbahçeli yıldızdan müjde!
- Çalımbay'dan Beşiktaş hayali: 'Olmayacak bir şey değil'
- Anadolu Efes, deplasmanda 27 farkla galip!
- Karşıyaka’ya yeni sponsor
- Okan Buruk'tan transfer mesajı!
- Fatih Terim'den transfer açıklaması!
- Al Hilal'den Neymar'a veda: Yeni adresi belli oluyor!
- Trump'tan 'iki cinsiyet' vurgusu
- Ali Akman'ın yeni adresi belli oldu!
- Süper Lig ekibinde ayrılık: Resmen açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
- ABD ve İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki rolünü onayladı
- AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!
- Valilikten ‘cuma namazı’ yazısı
- O bilirkişiden ilk açıklama geldi
- İstifaya çağırdı, 'adaylık' daveti yaptı!
- Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem
- Kalın'ın önünde poz verdiği bayrak tartışma yarattı
- Süper Lig'de bir ayrılık daha!
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı!