Cumhuriyet Gazetesi Logo
Karting Şampiyonası yeniden Körfez'de

Karting Şampiyonası yeniden Körfez'de

28.10.2025 11:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Karting Şampiyonası yeniden Körfez'de

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası, Otomobil Sporlarında Kadın Spor Kulübü (OSSK) tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti’nde düzenlenecek olan 5. ayak yarışları ile devam edecek.

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası, 01-02 Kasım tarihlerinde OSSK tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti’nde düzenlenecek olan 5. ayak yarışları ile devam ediyor.

Spor Toto, MOTUL ve Coliseum katkılarıyla düzenlenen Ömer Tolon Sezonu kapsamındaki organizasyonda, micro, mini, junior, senior, master kategorilerinde 50 kadar sporcu mücadele edecek.

Türk kadınının otomobil sporlarındaki rolünün sürekliliğini sağlamak ve kadınların yaratacağı farklar sayesinde sporun genel gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen OSKK, bu yarışa katılacak kadın sporculardan kayıt ücreti almayacak.

01 Kasım Cumartesi sabahı antrenman seanslarıyla başlayacak organizasyonda, sıralama turları saat 10.20, eleme yarışları ise saat 12.00’de başlayacak. 02 Kasım Pazar günü ise saat 10.00’dan itibaren yarı finaller ile devam edecek olan organizasyonun final yarışları saat 13.00’de başlayacak. Halka açık ve ücretsiz olarak izlenebilecek organizasyon, ayrıca saat 13.00'den itibaren HT Spor YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

İlgili Konular: #körfez #TOSFED #Karting

İlgili Haberler

F1 Meksika GP'de pole pozisyonu Lando Norris'in!
F1 Meksika GP'de pole pozisyonu Lando Norris'in! Formula 1 sezonunun Meksika'da koşulacak 20. yarışında McLaren takımının Britanyalı pilotu Lando Norris, ilk sıradan başlayacak.
F1 ABD Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in!
F1 ABD Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in! Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. McLaren pilotu Lando Norris ikinci olurken Ferrari pilotu Charles Leclerc üçüncü sırada tamamladı.
Meksika'da zafer Lando Norris'in: F1'de zirve yarışı alev aldı!
Meksika'da zafer Lando Norris'in: F1'de zirve yarışı alev aldı! McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris, Meksika'da koşulan Formula 1 sezonunun 20. yarışında damalı bayrağı ilk gören isim oldu.