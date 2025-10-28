Karting Şampiyonası yeniden Körfez'de

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası, 01-02 Kasım tarihlerinde OSSK tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti’nde düzenlenecek olan 5. ayak yarışları ile devam ediyor.

Spor Toto, MOTUL ve Coliseum katkılarıyla düzenlenen Ömer Tolon Sezonu kapsamındaki organizasyonda, micro, mini, junior, senior, master kategorilerinde 50 kadar sporcu mücadele edecek.

Türk kadınının otomobil sporlarındaki rolünün sürekliliğini sağlamak ve kadınların yaratacağı farklar sayesinde sporun genel gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen OSKK, bu yarışa katılacak kadın sporculardan kayıt ücreti almayacak.

01 Kasım Cumartesi sabahı antrenman seanslarıyla başlayacak organizasyonda, sıralama turları saat 10.20, eleme yarışları ise saat 12.00’de başlayacak. 02 Kasım Pazar günü ise saat 10.00’dan itibaren yarı finaller ile devam edecek olan organizasyonun final yarışları saat 13.00’de başlayacak. Halka açık ve ücretsiz olarak izlenebilecek organizasyon, ayrıca saat 13.00'den itibaren HT Spor YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.