Kasımpaşa 2 maçlık hasretine son verdi!

Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 16:49
Kasımpaşa 2 maçlık hasretine son verdi!
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. 

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı. 

2 MAÇLIK HASRETİNE SON VERDİ

Mavi-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Claudio Winck, 79. dakikada Nuno da Costa ve 89. dakikada Mamadou Fall kaydetti.

2 maç sonra galibiyet alan Kasımpaşa, bu sonuçla puanını 29'a yükseltti. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Hatayspor ise 21 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa, Pendikspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.


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