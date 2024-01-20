Kasımpaşa 2 maçlık hasretine son verdi!
Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.
2 MAÇLIK HASRETİNE SON VERDİ
Mavi-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Claudio Winck, 79. dakikada Nuno da Costa ve 89. dakikada Mamadou Fall kaydetti.
2 maç sonra galibiyet alan Kasımpaşa, bu sonuçla puanını 29'a yükseltti. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Hatayspor ise 21 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa, Pendikspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.
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