Kasımpaşa, 3 puan hasretini dindirdi! | Kasımpaşa 2-0 Altay

25 Aralık 2021 Cumartesi, 15:40

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Altay'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Ryan Donk ve 88. dakikada Umut Bozok kaydetti. Kasımpaşa ayrıca Umut Bozok'la bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı. Konuk Altay'da Cebrail Karayel 67. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligde 7 maç sonra kazanan Kasımpaşa ilk yarıyı 15 puanla tamamladı. Galibiyet hasreti 12 maça çıkan Altay ise 18 puanda kaldı.