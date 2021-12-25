Kasımpaşa, 3 puan hasretini dindirdi! | Kasımpaşa 2-0 Altay
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Altay'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Ryan Donk ve 88. dakikada Umut Bozok kaydetti. Kasımpaşa ayrıca Umut Bozok'la bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı. Konuk Altay'da Cebrail Karayel 67. dakikada kırmızı kart gördü.
Ligde 7 maç sonra kazanan Kasımpaşa ilk yarıyı 15 puanla tamamladı. Galibiyet hasreti 12 maça çıkan Altay ise 18 puanda kaldı.
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