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Kasımpaşa 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa, İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 22:01
Kasımpaşa 3 puanı 3 golle aldı!
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Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa kendi sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mamadou Fall, 56. dakikada Aytaç Kara ve 72. dakikada Julien Ngoy kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise 76. dakikada Emir Kaan Gültekin'nden geldi.

Kasımpaşa aldığı bu galibiyetle beraber puanını 18'e çıkartırken, İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.

Kasımpaşa bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olurken, İstanbulspor kendi evinde Pendikspor'u konuk edecek.


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