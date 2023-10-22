Kasımpaşa deplasmanda tek golle güldü!

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 16:20
Kasımpaşa deplasmanda tek golle güldü!
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Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Kasımpaşa, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.

BG Group 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Kasımpaşa 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 53. dakikada Iron Gomis kaydetti.

SİVASSPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ

Kasımpaşa bu sonuçla ligde 4. galibiyetini aldı. 3 de beraberliği bulunan İstanbul ekibi 15 puan topladı. Sivasspor ise 10 puanda kaldı.

Sivasspor ligde 3 maç sonra mağlup oldu. Kırmızı beyazlı takım, evinde oynadığı 5. maçı da kazanamadı. Kasımpaşa ise Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası moral buldu.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, İstanbulspor'u konuk edecek. Sivasspor ise Alanya deplasmanına gidecek.


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