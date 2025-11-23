Kasımpaşa 5 maçlık hasretini Alanya'da sona erdirdi!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Alanyaspor'un golünü, 45+2. dakikada Hwang Ui-jo kaydetti. İlk yarı, ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 48. ve 52. dakikalarda Pape Habib Gueye kaydetti.

5 MAÇLIK HASRETİ SINA ERDİ

Bu sonuçla birlikte 5 maç sonra kazanan ve ligde 3. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 13'e yükseltti ve 13. sıraya yerleşti.

Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Alanyaspor ise 15 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa, Başakşehir'i konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.