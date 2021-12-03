Kasımpaşa-Beşiktaş maçında N'Koudou sahadan sedyeyle ayrıldı
Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta maçın duraklama anında sakatlanan Kevin N'Koudou sahadan sedyeyle ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet 1 beraberlik alan siyah-beyazlılara, bir kötü haber de Kevin N'Koudou'dan geldi.
26 yaşındaki futbolcu, 67. dakikada Larin'in yerine oyuna dahil oldu. Maçın duraklama dakikalarında Fransız orta saha oyuncusu sakatlandı ve sedye ile sahadan çıkarılarak soyunma odasına götürüldü.
Siyah-beyazlı takım bu beraberlikle puanını 21 yaparken, lider Trabzonspor'un 15 puan gerisinde kaldı.
Beşiktaş, önümüzdeki hafta sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.
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