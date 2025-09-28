Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kasımpaşa, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanı 90+3'te kaptı!

28.09.2025 19:32:00
Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-1'lik skorla kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Pape Habib Gueye ile 90+3. dakikada Ben Ouanes kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golünü ise 63. dakikada Giannis Papanikolaou attı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 8'e yükseltti. Çaykur Rizespor, 5 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Rizespor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, Konyaspor'u ağırlayacak.

