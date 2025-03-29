Kasımpaşa, deplasmanda Samsunspor'u mağlup etti!
Kasımpaşa, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti.
Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0'lık skorla Kasımpaşa oldu.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Mamadou Fall ve 80. dakikada Nuno Da Costa attı.
Burak Yılmaz'ın ekibi Kasımpaşa, bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti. Thomas Reis'in ekibi Samsunspor ise ligde üç maç sonra mağlubiyet yaşadı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde 38 puana yükseldi. Samsunspor, 51 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor ise Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #samsunspor #kasımpaşa #Trendyol Süper Lig
Spor Haberleri
- Fatih Tekke, Trabzonspor taraftarından destek istedi!
- Trabzonspor ve Göztepe yenişemedi!
- Kasımpaşa, deplasmanda Samsunspor'u mağlup etti!
- Mauro Icardi'den derbi paylaşımı!
- Cedi Osman, Panathinaikos kararını açıkladı!
- Bayern Münih, Neuer'in veliahtını buldu!
- Trabzon'da Hacıosmanoğlu'na tepki
- Karagümrük, Yeni Malatyaspor'u geçmesini bildi!
- Sivasspor, Adana Demirspor'u farklı geçti!
- Beşiktaş'tan TFF'ye yabancı hakem göndermesi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye İş Bankası'ndan açıklama yapıldı
- NTV'ye verdiği süre doldu: Firmaları ifşa etti!
- İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk 'seçim' anketi
- 'İmamoğlu mitingine' hangi partiler katılacak?
- Başarır haciz konulan Porsche marka aracını paylaştı
- Eylemci Pikachu'dan ilk açıklama
- 'Batı'yı unutun... Erdoğan'ı ancak onlar durdurabilir!'
- Erdoğan'dan Minguzzi'nin annesine telefon
- Harvard Üniversitesi, Türk profesörü görevden aldı
- Erdoğan eylemleri 'provokasyon' olarak niteledi