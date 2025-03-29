Kasımpaşa, deplasmanda Samsunspor'u mağlup etti!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 18:02

Güncelleme: 29.03.2025 - 18:02

Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0'lık skorla Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Mamadou Fall ve 80. dakikada Nuno Da Costa attı.

Burak Yılmaz'ın ekibi Kasımpaşa, bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti. Thomas Reis'in ekibi Samsunspor ise ligde üç maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde 38 puana yükseldi. Samsunspor, 51 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor ise Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.