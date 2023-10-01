Eski Galatasaraylı yıldızlaştı... Haliç derbisinde gülen taraf Kasımpaşa!
Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında kendi deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.
Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, Haliç derbisinde karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı 3-2'lik skorla kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Federico Ceccherini (Kendi Kalesine) ile 6 ve 34. dakikalarda Aytaç Kara attı. Fatih Karagümrük'ün golleri 43. dakikada Federico Ceccherini ve 89. dakikada Claudio Winck'ten geldi.
SIRADAKİ RAKİBİ FENERBAHÇE
Bu sonucun ardından Kasımpaşa 12 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 6 puanda kaldı.
Kasımpaşa, ligde gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Alanyaspor deplasmanına gidecek.
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