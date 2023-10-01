Eski Galatasaraylı yıldızlaştı... Haliç derbisinde gülen taraf Kasımpaşa!

Yayınlanma: 01.10.2023 - 15:44

Güncelleme: 01.10.2023 - 15:44

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, Haliç derbisinde karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı 3-2'lik skorla kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Federico Ceccherini (Kendi Kalesine) ile 6 ve 34. dakikalarda Aytaç Kara attı. Fatih Karagümrük'ün golleri 43. dakikada Federico Ceccherini ve 89. dakikada Claudio Winck'ten geldi.

SIRADAKİ RAKİBİ FENERBAHÇE

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 12 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 6 puanda kaldı.

Kasımpaşa, ligde gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Alanyaspor deplasmanına gidecek.