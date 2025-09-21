Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül'de deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Bersan Duran ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev alacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Cem, Ben Ouanes, Gueye.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can, Talisca, Kerem, En Nesyri.

Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin 11 puanı bulunuyor.

Hafta içinde oynanan erteleme mücadelesinde Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, 90+3. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Kasımpaşa deplasmanında 3 puan hedefliyor.

FENERBAH ÇE'DE TEK EKS İK

Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın sakatlığı sürüyor. Kolombiyalı futbolcu Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Meksika Milli Takımı'ndan sakat dönen Edson Alvarez, takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu futbolcuyla ilgili son kararı teknik ekip verecek.

TEDESCO'NUN İLK DEPLASMAN SINAVI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında ilk deplasman maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak.

Fenerbahçe, Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından evinde Trabzonspor'u 1-0 yenerken, erteleme mücadelesinde ise sahasında Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı.

KASIMPAŞA ÇIKI Ş ARIYOR

Teknik direktör Şota Arveladze yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, oynadığı 5 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 3 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.

Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Yusuf Barası, müsabakada görev yapamayacak.

45. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak Kasımpaşa ile Fenerbahçe, bu kulvarda 45. kez rakip olacak.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında Fenerbahçe, 36 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 111 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 39 gol gördü.

DEPLASMANDAK İ MA ÇLAR

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar deplasmanda 21 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 19'unu sarı-lacivertli ekip kazanırken, 2 karşılaşmadan ise Kasımpaşa 3 puanla ayrıldı.

Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu müsabakalarda beraberlik çıkmadı.

Fenerbahçe'nin attığı 57 gole, lacivert-beyazlı rakibi 16 golle karşılık verdi.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe elde etti.

2022-2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 6-0 kazandı.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı 3-1 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetini aldı.

İki ekip arasında en gollü karşılaşma ise 2010-2011 sezonunda Kasımpaşa'nın sahasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-2 kazandığı maç olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

FENERBAH ÇE L İGDEKİ SON MA ÇTAN GAL İBİYETLE AYRILDI

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde oynadığı 44 maçta 36 galibiyet elde ederken son 10 müsabakayı da kazanmayı başardı.

Rakibine karşı ligde son yenilgisini 21 Haziran 2020'de yaşayan sarı-lacivertli takım, bu maçın ardından oynanan 10 lig müsabakasından 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 30 gol atarken, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.