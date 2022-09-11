Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2022 Pazar, 10:33
Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 11 Eylül Pazar günü (bu akşam) saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Galatasaray maçı beIN Sports HD1'den canlı yayımlanacak.

Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 10 puanla haftaya 7. sırada girdi.

Çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan alan Kasımpaşa ise puan sıralamasında 12. sırada yer buldu.


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