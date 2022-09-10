Trabzonspor'dan Emirhan Eraslan kararı!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni transferi 19 yaşındaki genç stoper Emirhan Eraslan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavililerin genç futbolcuyu U19 takımında değerlendireceği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 18:02
Trabzonspor'dan Emirhan Eraslan kararı!
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Trabzonspor'un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Emirhan Eraslan'ın lisansı çıktı. Basel'den transfer edilen 19 yaşındaki gurbetçi stoperle 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Fanatik'in haberine göre, ilk etapta Trabzonspor U19 takımında değerlendirilecek olan Emirhan'ın geleceği, göstereceği performansa göre netlik kazanacak.

Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Emirhan, 1,87 boyunda ve sol ayaklı.


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