Kasımpaşa, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 3 golle geçti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2023 - 10:22
Kasımpaşa, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 3 golle geçti
Abone Ol google-news

Lacivert-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile bir hazırlık maçı yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Kasımpaşa'nın gollerini Haris Hajradinovic, Berat Kalkan ve Emirhan Yiğit'in attı.


kasımpaşa Ümraniyespor hazırlık maçı

İlgili Haberler

Kasımpaşa Kenneth Omeruo'yu transfer etti

Kasımpaşa Kenneth Omeruo'yu transfer etti
Kasımpaşa, Brezilyalı sağ bek Claudio Winck ile imzaladı!

Kasımpaşa, Brezilyalı sağ bek Claudio Winck ile imzaladı!
Kasımpaşa Iron Gomis'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa Iron Gomis'i kadrosuna kattı

En Çok Okunan Haberler